Общество

Минздрав категорически против дистанционной продажи алкоголя в России

Министерство здравоохранения выступает категорически против дистанционной продажи алкоголя - иначе все законодательные запреты в регулировании продаж спиртного будут нивелированы, заявила глава ведомства Вероника Скворцова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К чему может привести дистанционная торговля? К тому, что все эти запреты, прописанные законодательно, будут полностью нивелированы», - сказала министр.

По ее словам, за последние несколько лет удалось в два раза снизить потребление алкоголя на душу населения. Законодательство шлифовалось в течение последних лет, шаг за шагом вводились определенные ограничения и по территории распространения алкоголя, и по возрасту, и по часам продажи, напомнила Скворцова.

«Есть федеральные установки, а есть еще некоторые регионы, которые у себя ужесточают своими нормативными актами и, скажем, вообще ограничивали с 8 вечера продажу алкоголя. Там где это делалось, мы видели очень хорошие результаты»,- подчеркнула глава ведомства.

Она подчеркнула, что при дистанционной торговле будет невозможно проверить, не нарушается ли запрет продавать алкоголь несовершеннолетним.

Ранее Минфин предложил разрешить дистанционную продажу спиртного. Проект проходит согласование в кабмине, где по его поводу возникли разногласия. В частности, Минэкономразвития инициативу поддерживает.