Общество

Недобросовестных алиментщиков предлагают лишать имущества

Граждане, которые давно и тщательно уклоняются от выплаты алиментов, могут лишиться своего имущества, оформленного на третьих лиц. Такое имущество предлагается реализовывать по решению суда, а вырученные от продажи средства — выплачивать собственнику за вычетом суммы задолженности по алиментам, перечисляя ее получателю алиментов. Новшество прописано в законопроекте, который 5 сентября планируют обсудить члены Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства​ под председательством главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, сообщает «Парламентская газета».

Авторы инициативы — депутаты Госсовета республики Татарстан — предлагают установить в статье 235 Гражданского кодекса возможность судебного обращения взыскания на имущество, приобретённое за счет средств должника, но при этом оформленное на третьих лиц для уклонения от уплаты алиментов.

​«Важным условием достижения заявленной цели в данном случае является обеспечение качественной доказательственной базы приобретения имущества за счёт средств должника. Наиболее эффективным способом решения поставленной задачи является проведение соответствующих разыскных мероприятий в рамках возбуждённого уголовного дела», — сказано в пояснительной записке к инициативе.

В Республике Татарстан создана Межведомственная рабочая группа по обеспечению взыскания задолженностей по алиментным платежам в регионе.

В результате проделанной работы количество исполнительных производств по алиментам ​на август 2019 года (по сравнению с данными на 1 августа 2018 года) сократилось более чем на одну тысячу на общую сумму 147,5 миллиона рублей. Ограничены в выезде за пределы Российской Федерации около 12 тысяч должников, привлечены к административной ответственности 1,1 тысячи должников, возбуждено 339 уголовных дел по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Вместе с тем, несмотря на комплекс принимаемых мер, задолженность по алиментным платежам продолжает оставаться значительной. Одной из проблем, препятствующих своевременному и полному погашению задолженности по алиментам, является уклонение должников от применения к ним мер принудительного исполнения в форме обращения взыскания на их имущество. Должники не оформляют имущество в личную собственность, не открывают на своё имя банковские счета. Приобретаемое имущество, на которое может быть обращено взыскание, фактически оставаясь в пользовании должников, оформляется ими на родственников и иных лиц.

Законопроект связан с вносимым с ним в едином пакете проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации». Инициатива устанавливает дополнительный квалифицирующий признак, связанный с совершением лицом действий, направленных на укрытие принадлежащего ему имущества.