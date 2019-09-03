Недобросовестных алиментщиков предлагают лишать имущества

Граждане, которые давно и тщательно уклоняются от выплаты алиментов, могут лишиться своего имущества, оформленного на третьих лиц. Такое имущество предлагается реализовывать по решению суда, а вырученные от продажи средства — выплачивать собственнику за вычетом суммы задолженности по алиментам, перечисляя ее получателю алиментов. Новшество прописано в законопроекте, который 5 сентября планируют обсудить члены Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, сообщает «Парламентская газета».
Авторы инициативы — депутаты Госсовета республики Татарстан — предлагают установить в статье 235 Гражданского кодекса возможность судебного обращения взыскания на имущество, приобретённое за счет средств должника, но при этом оформленное на третьих лиц для уклонения от уплаты алиментов.
«Важным условием достижения заявленной цели в данном случае является обеспечение качественной доказательственной базы приобретения имущества за счёт средств должника. Наиболее эффективным способом решения поставленной задачи является проведение соответствующих разыскных мероприятий в рамках возбуждённого уголовного дела», — сказано в пояснительной записке к инициативе.
В Республике Татарстан создана Межведомственная рабочая группа по обеспечению взыскания задолженностей по алиментным платежам в регионе.
В результате проделанной работы количество исполнительных производств по алиментам на август 2019 года (по сравнению с данными на 1 августа 2018 года) сократилось более чем на одну тысячу на общую сумму 147,5 миллиона рублей. Ограничены в выезде за пределы Российской Федерации около 12 тысяч должников, привлечены к административной ответственности 1,1 тысячи должников, возбуждено 339 уголовных дел по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
Вместе с тем, несмотря на комплекс принимаемых мер, задолженность по алиментным платежам продолжает оставаться значительной. Одной из проблем, препятствующих своевременному и полному погашению задолженности по алиментам, является уклонение должников от применения к ним мер принудительного исполнения в форме обращения взыскания на их имущество. Должники не оформляют имущество в личную собственность, не открывают на своё имя банковские счета. Приобретаемое имущество, на которое может быть обращено взыскание, фактически оставаясь в пользовании должников, оформляется ими на родственников и иных лиц.
Законопроект связан с вносимым с ним в едином пакете проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации». Инициатива устанавливает дополнительный квалифицирующий признак, связанный с совершением лицом действий, направленных на укрытие принадлежащего ему имущества.