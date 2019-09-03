Общество

«Киномания» расширяет географию конкурса

Этой осенью, 16 ноября, пройдет финал конкурса авторского молодежного короткометражного кино «Киномания». Организационный комитет мероприятия планировал провести конкурс для жителей северо-западного ФО, однако «Киноманией заинтересовались молодые авторы по всей России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

Увидев ажиотаж, организаторы приняли решение расширить географию конкурса и сделать «Киноманию-2019» всероссийской.

К участию в «Киномании» приглашаются молодёжные кино-, теле-, медиа-кружки и студии или отдельные кинолюбители России.

Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Работы на Конкурс представляются в виде ссылки на виртуальный диск (с доступом для скачивания работы).

Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября 2019 год.

Напомним, работа должна соответствовать тематике «На молодёжной волне», которая подразумевает отражение проблем молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. Длительность работ - не более 20 минут.

Все номинации фестиваля разделены на две большие категории: