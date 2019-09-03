Общество

Псковские пенсионеры вернулись с VI спартакиады пенсионеров России

Псковские пенсионеры вернулись из Уфы, где в конце августа проходила VI Спартакиада пенсионеров России. В этом массовом спортивном мероприятии принимали участие команды из 76 регионов России, а также гости из Армении, Великобритании, Германии, Финляндии, Франции, Чехии и Литвы. Спартакиада была приурочена к 25-летию Союза пенсионеров России и стала рекордной по числу участников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Организаторами спартакиады выступили министерство спорта Российской Федерации, правительство Республики Башкортостан и Союз пенсионеров России при поддержке Пенсионного фонда РФ.

«Наша команда была сборной от региона, но участники неизменно сохраняли дружеские, товарищеские отношения, всегда готовы были прийти друг другу на помощь и поддержать, - рассказывает руководитель «Университета третьего возраста» Светлана Мельничук. - А в какой прекрасной экипировке, которую смогли приобрести за счет средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в проекте «Университет серебряного возраста - дорога к долголетию 80+».

В течение трех дней наши спортсмены бегали, плавали, стреляли из винтовки, с азартом играли в теннис, шахматы и дартс. А еще огорчались неудачам и радовались успехам.

«Было все, но спортивный настрой не покидал ни одного любителя здорового образа жизни, - отметила руководитель сборной команды Людмила Небеева. - Были и успехи в личных зачетах, так Иван Фомичев был девятым среди пловцов за 70, а Викторина Бурмистрова вошла в десятку сильнейших по настольному теннису. Усиленная подготовка команды по дартсу, перед спартакиадой, дала не плохой результат - 16 место. Неплохо выступили по своим видам Елена Григорьева по плаванию и наш дебютант по легкой атлетике - Громов Виктор, у них по 25 месту».

Традиционно в рамках спартакиады, в тестовом режиме, команда в полном составе прошла сдачу нормативов ГТО.