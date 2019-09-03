Общество

«Единая Россия» предлагает унифицировать и сократить формы отчетности для учителей

В «Единой России» предложили министерству просвещения РФ унифицировать и сократить формы отчетности, а также надзорные мероприятия для учителей. Такое предложение было включено в резолюцию по итогам заседания дискуссионной площадки партии «Благополучие человека» на тему «Антибюрократическая учительская инициатива». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«Подавляющее большинство учителей отмечают одной из главных проблем в своей работе составление различных отчетов, анкет и других документов. Это бесконечная бумажная волокита, под гнетом которой оказались наши учителя. Именно поэтому «Единая Россия» решила организовать дискуссионную площадку «Благополучие человека» и обсудить эту серьезнейшую проблему», - отметил заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Участники дискуссии предложили утвердить единый для всей страны исчерпывающий перечень обязательных отчетных документов для педагогов, в который должны войти: учет успеваемости обучающихся (ведение электронного дневника и электронного журнала); поурочный план (технологическая карта урока) и учебная программа (календарно-тематический план занятий). Помимо этого, Минпросвещению предлагается минимизировать количество отчетов и их формы.

Координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Алена Аршинова пояснила, что, согласно данным статистики Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, сегодня российский учитель в среднем тратит 40% рабочего времени на заполнение отчетности. В то же время, по ее словам, у директора школы на прямые обязанности (управлять образовательной организацией) остается только 13%.

«В «Единой России» уверены, что учитель должен заниматься только педагогической работой, своим прямым делом и своим призванием – обучением детей. Для бюрократии у нас есть учредители: муниципальные органы власти, которые призваны обеспечивать этот процесс. Я уверена, что путем законодательной работы, в том числе депутатов фракции «Единой России», проблема загруженности учителей «бумажной» работой будет решена», - заключила она, подчеркнув, что партия будет принимать решение на основе мнения учителей.

Ранее в 56 регионах страны, в том числе в Псковской области, состоялись региональные дискуссии на тему «Антибюрократическая учительская инициатива». Участие в обсуждении, посвященном мерам по освобождению педагогов от излишней бюрократической нагрузки, приняли более 700 экспертов, общественников, учителей, представителей органов образования и родительского сообщества. Наибольшее количество предлагаемых мер касалось повышения эффективности электронного документооборота; унификации форм отчетности; уменьшения объема данных, заносимых в электронный журнал; наполнения сайтов образовательных организаций актуальной информацией; пересмотра аттестационных процедур для учителей и ряда других вопросов педагогической деятельности. Всего по результатам региональных дискуссий в Центральный исполком партии поступило более 5 тысяч предложений по уменьшению «бумажной» нагрузки на преподавателей.