Общество

Положение об оплате за содержание детей в Псковской школе-интернате приведено в соответствие с законом

Депутаты Псковской городской Думы признали утратившим силу свое решение от 2006 года об утверждении Положения об оплате за содержание учащихся в муниципальном образовательном учреждении «Псковская общеобразовательная школа-интернат». Такое решение парламентарии приняли в четверг, 5 сентября, на внеочередной сессии и, таким образом, привели муниципальный нормативный правовой акт в соответствие с требованиями федерального законодательства. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Начальник городского управления образования Анна Кузыченко пояснила, что согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» с 2012 года право устанавливать размер родительской платы за содержание детей в интернатах принадлежит учредителю образовательной организации. В данном случае - администрации города Пскова. При этом учредитель вправе снижать размер платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей.

Соответствующее постановление было разработано в администрации Пскова и подписано главой администрации Александром Братчиковым. Документ поучил положительные заключения прокуратуры и финансового управления администрации. Согласно документу, размер родительской платы с 1 сентября составит 6 тыс 894 рубля. При этом учредитель максимально учел интересы всех слоев населения и для отдельных категорий граждан будут сохранены социальные льготы. Так, многодетные семьи будут оплачивать 25% родительской платы - 1 тысячу 723 рубля в месяц, а дети из малоимущих семей и дети-инвалиды будут содержаться и питаться в школе-интернате бесплатно. Для получения меры поддержки необходимо документально подтвердить социальный статус семьи или ребенка.

«Большинство воспитанников школы - это дети из малоимущих семей, поэтому они по-прежнему будут учиться и жить в интернате с понедельника по пятницу, получать уход и полноценное 5-разовое питание абсолютно бесплатно», - подчеркнула Анна Кузыченко и добавила, что в этом учебном году школа приняла 214 учащихся с 1 по 9 класс.

В свою очередь заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов добавил, что совместно с органами соцзащиты сейчас ведется работа по сбору необходимых документов для подтверждения статуса семей. «К сожалению, неблагополучные семьи халатно относятся к своим обязанностям и не считают нужным собирать справки, а бюджетный кодекс требует четкости в оформлении документов. Поэтому мы «в ручном режиме» в разрезе каждой семьи, каждого ребенка проводим эту работу, чтобы обеспечить социальные гарантии в полном объеме всем, кто раньше получал эти льготы», - пояснил он.

Исполняющий полномочия главы города Пскова Елена Полонская напомнила коллегам, что вопрос «не был принят поспешно». «В прошлом году мы неоднократно собирали комиссии с участием депутатов и Контрольно-счетной палаты по обращению руководителя учреждения. В частности, рассматривали вопрос финансирования пребывания детей в интернате в ночное время. Важно, что все льготы сохранены, в том числе для тех детей, которые не зарегистрированы в городе Пскове. Сейчас решается вопрос об их временной регистрации на базе школьного интерната, чтобы они тоже могли получать льготы на законных основаниях», - отметила Елена Полонская.