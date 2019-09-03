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Общество

Регион окажет поддержку в продолжении благоустройства Сквера псковских десантников в Бежаницах

05.09.2019 15:31|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 5 сентября, проконтролировал ход работ по благоустройству Сквера десантников в Бежаницах. В рамках рабочей поездки его сопровождал глава района Сергей Михеев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации. 

Напомним, решение о проведении ремонтных работ было принято губернатором по итогам личной встречи с главой района. Работы по благоустройству включены в план подготовки памятных мероприятий к 20-летию подвига 6-й роты.

Губернатор прошел по территории сквера, оценил качество работ по благоустройству. В настоящее время здесь уложена брусчатка, установлены скамейки, частично предприняты меры по осушению территории. На эти цели направлено около 1,5 млн рублей за счет программы «Формирование комфортной городской среды».

Глава региона остался доволен увиденным и отметил, что работы выполнены качественно. Он поинтересовался у Сергея Михеева планами по продолжению работ на объекте. Глава района подчеркнул, что благоустройство будет продолжено, но силами муниципалитета со всеми работами не справиться. В частности, он рассказал, что необходимо выполнить ряд мероприятий по завершению осушения участка. Также требуется ремонт и облицовка гранитными плитами монумента, обустройство и организация мест для отдыха жителей и гостей района.

Кроме того, Сергей Михеев озвучил идею по организации на территории сквера Аллеи Героев с целью увековечивания имен воинов- уроженцев района, погибших в различных горячих точках. Он выразил надежду, что в дальнейшем это место станет тематической парковой зоной.

Глава региона инициативу поддержал и поручил представить в его адрес предложения по поэтапному благоустройству сквера. Губернатор отметил, что регион окажет поддержку в реализации проекта.

Отметим, часть работ планируется выполнить уже в этом году, чтобы успеть к памятной дате — 20-летию подвига 6-й роты.

Напомним, что первый камень в Сквере десантников был заложен в 2000 году.

Теги: #новоржевский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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