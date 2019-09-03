Общество

В администрации Псковского района состоялось расширенное заседание

4 сентября состоялось расширенное совещание администрации Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной администрации, кроме постоянных участников подобных совещаний, к участию в работе прошедшего заседания были приглашены Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» Светлана Седунова.

Первый вопрос был посвящен проблемам несовершеннолетних в образовательном пространстве и путях их решения. В своем выступлении Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области остановилась на нескольких аспектах этого очень большого и важного проблемного вопроса - это тема травли детей (буллинг, кибербуллинг и т.д.), проблемы существующих рисков и противоправных посягательств, ранних половых контактов и наличие в молодежной среде и сети интернет различных субкультур. Наталия Соколова посоветовала всем участникам совещания быть очень внимательными к данным вопросам, не оставлять детей наедине со своими проблемами и обращаться при необходимости к специалистам.

Об итогах работы по подготовке к новому учебному году доложил заместитель главы администрации Псковского района Геннадий Ранцев. В своем выступлении он привел целый ряд статистических данных и рассказал о конкретных работах, которые были выполнены во всех образовательных и дошкольных учреждениях в летний период. По итогам этой работы все учебные заведения были приняты без замечаний и приступили к новому учебному году в срок.

О социальном предпринимательстве в Псковской области рассказала участникам совещания Светлана Седунова. Она привела ряд успешных примеров развития предпринимательской деятельности в различных районах нашего региона, рассказала об оказываемой предпринимателям помощи и результатах этой деятельности и пригласила к сотрудничеству всех, кто захочет попробовать свои силы в развитии социального предпринимательства в Псковском районе.

Затем, представители МП Псковского района «Коммунальные услуги» рассказали участникам совещания о подготовке к отопительному сезону на территории Псковского района. Из выступления следовало, что, несмотря на имеющиеся трудности, объем работ по подготовке районного жилищно-коммунального хозяйства выполнен достаточно большой и, в целом, предприятие ЖКХ в отопительный сезон войдет подготовленным.

Еще один вопрос также был связан с подготовкой к отопительному сезону. О противопожарной безопасности в отопительный период проинформировал собравшихся начальник отдела надзорной деятельности по Псковскому и Гдовскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области Антон Захаревский.

Последним вопросом совещания была борьба с несанкционированными свалками и с борщевиком Сосновского. С информацией на эту тему выступила начальник отдела муниципального контроля аппарата администрации Псковского района Екатерина Ильина.

Подводя итоги расширенного совещания, глава Псковского района Наталья Федорова поблагодарила приглашенных за интересную, для кого-то новую и полезную информацию, призвала всех тщательно ее осмыслить и работать, используя данные знания.