Общество

Михаил Ведерников: Темпы, которыми меняются Бежаницы, впечатляют

В рамках рабочей поездки в Бежаницкий район губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил целый ряд объектов по созданию комфортной городской среды участков дорожного строительства. В осмотре его сопровождал глава Бежаницкого района Сергей Михеев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В частности, Михаил Ведерников прошел по центру поселка, чтобы проверить качество проведенных работ.

Самые масштабные дорожные работы проведены на улице Советской. На ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено более 25 млн рублей. Эти средства позволили не только уложить новый асфальт, но и заменить водопроводные трубы через улицу, оборудовать новые остановочные павильоны, посадочные площадки и тротуары.

Сергей Михеев рассказал губернатору Псковской области, что к вопросу ремонтных работ старались подходить комплексно. За счет региональной субсидии будут приведены в порядок тротуары вдоль улицы Советской, а также отремонтирован одноименный переулок, который к ней примыкает. Таким образом, будет создано единое благоустроенное пространство.

Глава района проинформировал о том, что в Бежаницах большой объем работ выполнен по ремонту дворовых территорий и центральной площади.

Говоря о планах по благоустройству поселка, Сергей Михеев рассказал, что муниципалитет сейчас готовит проект для участия в конкурсе Минстроя РФ.

Кроме того, губернатор оценил ход работ по капремонту районного дома культуры. В рамках национального проекта «Культура» на эти цели выделена субсидия более 11 млн рублей.

«Темпы, какими меняются Бежаницы, впечатляют. Район преображается. Для других муниципалитетов это должно служить хорошим примером. Такие районы, которые работают в регионе наиболее активно, могут расчитывать на дополнительное финансирование», — заметил Глава региона позже на рабочей встрече с руководством муниципального образования.

Михаил Ведерников и Сергей Михеев более детально обсудили реализацию национальных проектов и планы по развитию района.

По итогам встречи губернатор вручил ключи от передвижного ФАПА исполняющему обязанности главного врача Бежаницкой межрайонной больницы Илье Рудометову. Он в свою очередь поблагодарил руководителя области за специализированный медицинский автомобиль, отметив, что такая техника будет очень востребована.