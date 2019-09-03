Общество

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов признан самым цитируемым журналистом России

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов возглавил список самых цитируемых журналистов России.

Рейтинг составил мониторинговый портал «Медиалогия». В число лидеров кроме Венедиктова также вошли Владимир Соловьев, Илья Варламов, Маргарита Симоньян и Владимир Познер, занявшие соответственно места со второго по пятое. Также в рейтинг попали такие медийные личности, как Юрий Дудь, Тина Канделаки, Андрей Малахов и Дмитрий Киселев.

Особый интерес у СМИ вызвал комментарий Венедиктова по состоянию здоровья Михаила Горбачева. Также главред «Эха» высказывался на тему обмена заключёнными между Россией и Украиной.