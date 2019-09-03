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Общество

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов признан самым цитируемым журналистом России

05.09.2019 17:13|ПсковКомментариев: 0

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов возглавил список самых цитируемых журналистов России.

Рейтинг составил мониторинговый портал «Медиалогия». В число лидеров кроме Венедиктова также вошли Владимир Соловьев, Илья Варламов, Маргарита Симоньян и Владимир Познер, занявшие соответственно места со второго по пятое. Также в рейтинг попали такие медийные личности, как Юрий Дудь, Тина Канделаки, Андрей Малахов и Дмитрий Киселев.

Особый интерес у СМИ вызвал комментарий Венедиктова по состоянию здоровья Михаила Горбачева. Также главред «Эха» высказывался на тему обмена заключёнными между Россией и Украиной.

Источник: Псковская Лента Новостей
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