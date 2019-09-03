Общество

«Псковавтодор» заказал ремонт помещений за 7,8 млн рублей

Работы по ремонту производственных баз и помещений административных зданий заказало ГБУ ПО «Псковавтодор». Как сообщается в документах на сайте госзакупок, техзаданием предусмотрен ремонт помещений флигеля по адресу: ул. Госпитальная, д. 7-А в Пскове, ремонт помещений Печорского филиала (в том числе кабинет директора, кабинеты, коридор, отопление), Палкинского филиала (коридоры, помещения, ремонт систем водоснабжения и отопления, сетей электроснабжения Палкинского филиала.

Начальная (максимальная) цена контракта - 7 млн 877 тыс 897,47 рублей. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Псковской области.

Аукцион проводился 4 сентября. На аукцион поступило 5 заявок, из них 3 допущено.