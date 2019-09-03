Общество

Рядом с новым детским садом на Запсковье может появиться благоустроенное общественное пространство

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с возможной застройкой пустыря между новым детским садом и гипермаркетом «Лента» в 12-м микрорайоне на Запсковье в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, губернатор назвал спекуляцией информацию о том, что здесь будет строится какое-либо здание. «Участок находится в федеральной собственности. Администрация Псковской области уже обратилась в Росимущество с просьбой о передаче земли в собственность региона. Комфортное общественное пространство может стать местом притяжения для жителей микрорайона. При благоустройстве территории будут учтены пожелания псковичей», - отметил Михаил Ведерников.

Также в этом микрорайоне возводится детский сад на 270 мест, его открытие состоится в 2020 году. Для родителей, которые будут водить малышей в дошкольное учреждение, важно, чтобы рядом была зеленая зона и детские площадки.