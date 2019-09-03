Соглашение о передаче части полномочий между администрацией Псковской области и МВД утвердило правительство РФ

Соглашение между МВД России и администрацией Псковской области утвердило правительство РФ. Соответствующее распоряжение 4 сентября подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Соглашение утверждает передачу Псковской областью министерству внутренних дел части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественные порядок и безопасность, предусмотренных законом Псковской области от 4 мая 2003 года «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».