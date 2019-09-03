«Лада» опрокинулась после столкновения с «Мицубиси» на Октябрьском проспекте Пскова. ФОТО

Автомобиль «Шевроле» въехал в остановку на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО и ВИДЕО

Скончался водитель «Шевроле», врезавшегося в остановку в Пскове, пенсионерка в тяжелом состоянии

Пскович отнес купленные в торговых сетях арбузы на исследование и был шокирован его результатами

Изменения Налогового кодекса коснутся тех владельцев квартир, которые пожелают продать свою жилплощадь в 2020 году

Рядом с новым детским садом на Запсковье может появиться благоустроенное общественное пространство

Соглашение о передаче части полномочий между администрацией Псковской области и МВД утвердило правительство РФ

Общество

Соглашение о передаче части полномочий между администрацией Псковской области и МВД утвердило правительство РФ

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Соглашение между МВД России и администрацией Псковской области утвердило правительство РФ. Соответствующее распоряжение 4 сентября подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Соглашение утверждает передачу Псковской областью министерству внутренних дел части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественные порядок и безопасность, предусмотренных законом Псковской области от 4 мая 2003 года «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Смотрите также Псковские полицейские смогут составлять протоколы о нарушениях в региональном законодательстве