Общество

Либерализация уголовного наказания по экономическим статьям УК будет продолжена - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что либерализация уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.

«Эти статьи нужно либерализовать. Нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей», - сказал Путин в пятницу на встрече с представителями общественности Дальнего Востока, пишет «Интерфакс».

При этом Путин, обращаясь к поднявшему эту тему руководителю компании «Доброфлот», сказал: «Вы как гражданин должны согласиться с тем, что, к сожалению, и в этой сфере (предпринимательской) много нарушений и государство должно обеспечить интересы общества в целом».

Президент России подчеркнул, что в этой ситуации «необходимо найти баланс между интересами государства и конкретными физическими лицами либо групповыми интересами».

При этом Путин еще раз подчеркнул, что нет никакой необходимости излишне прибегать к таким крайним мерам как содержание под стражей.

"Я уже Генеральной прокуратуре об этом говорил, разговаривали с председателем Верховного суда - у нас уже принят целый набор мероприятий, связанных с либерализацией, мы будем двигаться по этому направлению", - заявил Путин.