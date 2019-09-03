Общество

Первичная профсоюзная организация детсада «Росинка» поблагодарила Псковский облсовпроф за поддержку

Председатель первичной профсоюзной организации детского сада «Росинка» (деревня Переслегино Великолукского района) Наталья Новикова от себя лично и от всего коллектива выразила благодарность Псковскому областному совету профсоюзов и председателю областного профсоюзного объединения Ульяне Михайловой за своевременно оказанную помощь и поддержку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

«На данный момент наше учреждение работает, принимаем детей, которые соскучились по нам. Мы получили помощь как от администрации района, так и от спонсоров, теперь на работу есть желание идти и творить! Наши дети - наше будущее, и от нас зависит какое будущее будет у нас и наших детей. Ещё раз спасибо профсоюзу за поддержку и контроль за ситуацией, в которой оказалось наше образовательное учреждение», - отметила Наталья Новикова.

Напомним, что детский сад «Росинка», в услугах которого нуждаются около 120 детей, был закрыт с 3 июня 2019 года в связи с аварийным состоянием. 19 июня Псковский областной совет профсоюзов по просьбе первичной профсоюзной организации дошкольного образовательного учреждения обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с требованием лично вмешаться в сложившуюся ситуацию и рассмотреть возможность корректировки областного бюджета для ликвидации последствий аварийной ситуации. На ремонт учреждения требовалось не менее 6 млн рублей. В тот же день депутат Госдумы Александра Козловского сообщил, что компания «Великолукский мелькомбинат» выделила порядка 1 миллиона рублей на срочный ремонт кровли детского сада в деревне Переслегино.

С 3 июня по 21 июля основная часть сотрудников детского сада находилась в отпуске. С 21 июля профсоюзная сторона осуществляла контроль за условиями труда работников, а также за условиями и объемом выплаты заработной платы.

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Добавим, что 5 сентября детский сад «Росинка» посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По сообщению пресс-службы администрации региона, в ходе визита губернатор отметил необходимость продолжения ремонтных работ в учреждении в следующем году. Руководству муниципального образования он поручил подготовить предложения по объемам необходимых ремонтных работ. Михаил Ведерников подчеркнул, что процедуры проведения аукционов и заключения контрактов должны быть организованы в начале года, чтобы все работы успеть провести в летний период.

В июньском обращении к губернатору профсоюзной стороны указывалось, что по оценкам «Управления капитального строительства» Псковской области стоимость затрат на капитальный ремонт детского сада «Росинка» д. Переслегино филиала МОУ «Переслегинская гимназия» составляет:

- ремонт кровли-2 470 333 руб.;

- помещения первого этажа (№52, 49) - 700 450 руб.;

- помещения второго этажа (№64, 69, 68, 65, 67, 66, 61, 62, 60, 58, 57, 59, 56) - 2 649 518 руб.;

- ремонт кровли веранды 65 452 руб.;

- электромонтажные работы - 376 674 руб.

Итоговая сметная стоимость в действующей сметно-нормативной базе с перерасчетом в текущий уровень цен по состоянию на 1 квартал 2019 года с учетом непредвиденных затрат 2% и НДС 20% составляет 6 262 427 руб.