Общество

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Пскове

5 сентября сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пскову был проведен профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилых домах, расположенных по улице Майской, Майскому переулку, улице Хвойной и Хвойному переулку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС.

В ходе рейда с жителями города были проведены беседы на тему пожарной безопасности, распространены памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности.

Кроме того, были проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм электрооборудования, газового оборудования, о недопущении детской шалости с огнем, о запрете разведения костров и сжигания мусора на общественной территории, проведены разъяснительные беседы по соблюдению элементарных правил безопасности подрастающим поколением.