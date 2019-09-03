Общество

Росгидромет ждет реорганизация - глава Минприроды РФ

Министерство природных ресурсов и экологии РФ проведёт реорганизацию Росгидромета в условиях, когда очевидные изменения климата заставляют повысить внимание к метеопрогнозам, заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

«Очевидные климатические изменения уже становятся системой. Нам предстоит увеличить количество стационарных постов метеонаблюдения, больше работать на предотвращение и опережение, на прогноз. Росгидромет ждет серьезная реорганизация в этом плане, это важно», - сказал Кобылкин в интервью газете «Известия».

Он затронул также вопрос о влиянии человека на природные катаклизмы и их последствия. По словам министра, человеческий фактор остается основным при возникновении чрезвычайных ситуаций, он всегда составляет более 50-60%.

«Людям надо понимать и более внимательно относиться к тому, что они делают. Очень часто бывает так называемый сельхозпал, который в принципе запрещен, но многие его используют. Он угрожает населенным пунктам, перекидывается на лес. Поэтому есть серьезные вопросы, связанные с поведением людей», - добавил Кобылкин.