Общество

Россияне стали привередливее в магазинах

Россияне стали тщательнее выбирать продукты в магазинах, обращать больше внимания на срок годности и производителя, говорится в исследовании холдинга «Ромир», выдержки из которого приводят «Известия».

По данным авторов, в 2019 году 72 процента покупателей обращают внимание на срок годности продукта против 67 процентов годом ранее. 65 процентов (против 64) следят за датой изготовления, пишет «Лента.ру».

Состав продукта стал интересовать меньшее количество покупателей: 39 процентов против 42 в прошлом году. На торговую марку производителя смотрят 30 процентов покупателей против 24 годом ранее.

Также покупатели обращают внимание на соответствие продуктов ГОСТу (19 процентов) и наличие знака качества (13 процентов). Наименее значимым фактором при выборе продуктов оказалась цена — на нее смотрят только два процента покупателей.

Выбирая продукты, 63 процента россиян пользуются данными на упаковке (против 67 процентов в 2018 году), 35 процентов слушают рекомендации друзей и родственников (против 37 процентов годом ранее), 20 процентов прислушиваются к советам продавцов (против 24 процентов в прошлом году).