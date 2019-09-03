Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дарьей Яковлевой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - руководитель проектного офиса #Команда2018 Дарья Яковлева.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ней о деятельности проектного офиса, достигнутых на сегодняшний день результатах, проектах, которые уже сегодня реализуются на благо региона, что сделано и что предстоит сделать. Зачем нужно открывать филиалы #Команды2018 в райцентрах, какую это может приносить пользу и каковы планы по дальнейшей экспансии проектного офиса «Команды 2018» в районы области? Об этом и многом другом — в сегодняшнем выпуске.

Телефон студии прямого эфира - 56-73-72.