Общество

В Великих Луках пройдет ряд мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты

С 1 по 10 октября в ДК ЛК пройдет ряд мероприятий, посвященных 20-летию подвига героев-десантников 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, сообщили Псковской Ленте Новостей в МБУК «ДК ЛК».

В эти даты в стенах дома культуры будут работать выставка-конкурс детского рисунка, посвященная подвигу 6-ой роты и подготовленная совместно с детской художественной школой им. А.А. Большакова, а также выставка, оформленная совместно с краеведческим музеем города Великие Луки.

10 октября в 13.00 и в 19.00 состоятся концертные программы вокально-инструментального ансамбля 76-й Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии «Голубые молнии», с показательными выступлениями по рукопашному бою перед великолучанами выступят воины-разведчики.

В ходе концерта прозвучат песни патриотической направленности о суровых военных годах, о важности и необходимости проходить службу в армии и, конечно же, о десантниках 6-ой роты, которые являются примером доблестного выполнения воинского долга и служения Отчизне.

Награждение детей - участников конкурса детского рисунка, будет проведено 10 октября в 13.00 на концертной программе вокально-инструментального ансамбля «Голубые молнии» в ДК ЛК. Призы и дипломы победителям будут предоставлены региональным фондом «Памяти 6 роты» в городе Великие Луки и Великолукской городской общественной организацией «Союз десантников».

Перед вечерним выступлением десантников, на которое соберутся многочисленные представители городского общественного объединения «Союз десантников», заслуженные ветераны ВДВ и молодёжь из различных школ города, гости возложат цветы к памятной доске в аллее памяти 6-й десантной роты около мемориального воинского захоронения.

Инициировал проведение данных мероприятий директор МБУК «ДК ЛК», депутат великолукской городской Думы Борис Можайкин, который отметил, что данное мероприятие имеет большое значение в работе по укреплению патриотизма среди молодёжи.

6-я рота погибла в 2000 году на высоте 776 в Аргунском ущелье во время контртеррористической операции. В неравном бою с боевиками из 90 десантников выжить удалось всего шести. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них - посмертно.

Президентом подписан указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий в честь 20-летия подвига героев-десантников 6-ой роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.