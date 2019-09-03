Общество

Ганзейский клуб начал работать при Молодежном центре

В минувшую среду, 4 сентября, состоялось первое собрание Ганзейского клуба, организованного Псковским городским молодежным центром. Мероприятие началось с торжественного награждения волонтеров Молодой Ганзы. Грамотами были отмечены волонтеры, которые координировали работу в штабе, сопровождали делегатов, работали переводчиками и помогали с организацией мероприятий Молодой Ганзы, которая прошла в рамках 9-х Международных Ганзейских дней. Администрация города вручила благодарственные письма 77 волонтерам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

Далее участники поговорили о работе Ганзейского клуба. Организаторы планируют приводить скайп-мосты с представителями Ганзейского союза Нового времени и встречи с представителями ганзейских и породнённых городов.

Помимо это, участники клуба смогут принять участие в создании социальных и туристических проектов.