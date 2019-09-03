Общество

Утвержден перечень животных, запрещенных к содержанию

Постановлением правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 795 утвержден перечень животных, запрещенных к содержанию, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской природоохранной межрайонной прокуроре.

В указанный перечень включены, в числе прочего:

рептилии (в частности, некоторые виды змей, ящериц, крокодилов, черепах);

бесхвостные земноводные;

паукообразные (в том числе скорпионы и пауки типа каракурта и черной вдовы);

млекопитающие (китообразные, сирены, а также хищные, такие как тюлени, моржи, медвежьи, львы, тигры, леопарды, ягуары, пумы, рыси, волки, лисицы и т.д.),

хоботные;

непарно- и парнокопытные;

приматы (все виды макак, ревунов, шерстистых обезьян и т.д.)

грызуны - американские дикобразы;

птицы (страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, журавли, совы, филины и т.д.);

хрящевые и костные рыбы (скаты, акулы, скорпены, мурены, электрические угри и пр.);

коралловые полипы - зоантарии.

Определены случаи, при которых допускается содержание животных, запрещенных к содержанию.

Такими случаями являются:

временное содержание в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или неволе (за исключением содержания в жилых помещениях) пострадавших и (или) травмированных животных, находящихся в состоянии, не позволяющем возвратить их в среду обитания, до момента их передачи в приюты для животных, питомники для животных, организации, осуществляющие реабилитацию и реинтродукцию диких животных;

содержание животных в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или неволе на время их лечения и искусственного выкармливания детенышей и молодняка сотрудниками зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев, океанариумов, а также сотрудниками приютов и питомников для животных, организаций, осуществляющих реабилитацию и реинтродукцию диких животных, при наличии соответствующих решений руководителей указанных организаций;

содержание и использование животных в организациях, основной целью деятельности которых является разведение животных в целях сохранения генетического фонда объектов животного мира - в питомниках для животных, организациях, осуществляющих реабилитацию и реинтродукцию диких животных, научных организациях.

Во всех случаях информация о принятии животных на содержание должна быть в 3-дневный срок со дня принятия направлена в территориальные органы Росприроднадзора.