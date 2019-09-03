Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
Счастье начинается здесь
Кооперация производства и науки
Учи язык
Обувь для осенней непогоды
Отопление за прибор учета
Телефон прямого эфира 56-73-72
На ремонт провала
Осенний марафон 2 - 30 сентября
все о текстильном ПЭТ
Как жить комфортнее
Дойная корова или опора?
Кому нужен «Подросток»?
 
 
 
ещё Общество 03.09.2019 11:009 Галина Неваленная: Максималист по натуре 06.09.2019 12:080 Сотрудник Молодежного центра провел экскурсию для псковичей с ограниченными возможностями здоровья 06.09.2019 12:080 В областной организации профсоюза жизнеобеспечения высоко оценивают итоги форума «Активный совет – счастливый дом» 06.09.2019 11:540 Взаимодействие налоговых органов Псковской области и службы судебных приставов обсудили на совещании 06.09.2019 11:361 Скоро станет возможен прямой авиарейс из Пскова до Калининграда 06.09.2019 11:121 Законодательно обязать предприятия, организации и магазины содержать прилегающие территории в порядке предлагает Галина Неваленная
 
 
 
Самое популярное 03.09.2019 09:071 Изменения Налогового кодекса коснутся тех владельцев квартир, которые пожелают продать свою жилплощадь в 2020 году 04.09.2019 21:0810 Пскович отнес купленные в торговых сетях арбузы на исследование и был шокирован его результатами 04.09.2019 08:4111 Скончался водитель «Шевроле», врезавшегося в остановку в Пскове, пенсионерка в тяжелом состоянии 05.09.2019 09:100 На Шпицбергене из-за таяния вечной мерзлоты поднялись гробы. ВИДЕО 04.09.2019 08:090 Автомобиль «Шевроле» въехал в остановку на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО и ВИДЕО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Утвержден перечень животных, запрещенных к содержанию

06.09.2019 11:01|ПсковКомментариев: 0

Постановлением правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 795 утвержден перечень животных, запрещенных к содержанию, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской природоохранной межрайонной прокуроре.

В указанный перечень включены, в числе прочего:

  • рептилии (в частности, некоторые виды змей, ящериц, крокодилов, черепах);
  • бесхвостные земноводные;
  • паукообразные (в том числе скорпионы и пауки типа каракурта и черной вдовы);
  • млекопитающие (китообразные, сирены, а также хищные, такие как тюлени, моржи, медвежьи, львы, тигры, леопарды, ягуары, пумы, рыси, волки, лисицы и т.д.),
  • хоботные;
  • непарно- и парнокопытные;
  • приматы (все виды макак, ревунов, шерстистых обезьян и т.д.)
  • грызуны - американские дикобразы;
  • птицы (страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, журавли, совы, филины и т.д.);
  • хрящевые и костные рыбы (скаты, акулы, скорпены, мурены, электрические угри и пр.);
  • коралловые полипы - зоантарии.

Определены случаи, при которых допускается содержание животных, запрещенных к содержанию.

Такими случаями являются:

  • временное содержание в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или неволе (за исключением содержания в жилых помещениях) пострадавших и (или) травмированных животных, находящихся в состоянии, не позволяющем возвратить их в среду обитания, до момента их передачи в приюты для животных, питомники для животных, организации, осуществляющие реабилитацию и реинтродукцию диких животных;
  • содержание животных в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или неволе на время их лечения и искусственного выкармливания детенышей и молодняка сотрудниками зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев, океанариумов, а также сотрудниками приютов и питомников для животных, организаций, осуществляющих реабилитацию и реинтродукцию диких животных, при наличии соответствующих решений руководителей указанных организаций;
  • содержание и использование животных в организациях, основной целью деятельности которых является разведение животных в целях сохранения генетического фонда объектов животного мира - в питомниках для животных, организациях, осуществляющих реабилитацию и реинтродукцию диких животных, научных организациях.

Во всех случаях информация о принятии животных на содержание должна быть в 3-дневный срок со дня принятия направлена в территориальные органы Росприроднадзора.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Главной технологией на выборах-2019 стало массовое снятие по суду оппозиционных кандидатов. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 1191 человек
06.09.2019, 12:170 Минтруд планирует увеличить суточные в командировках для госслужащих 06.09.2019, 12:130 Фотовыставку «Михайловское. Кабинет Пушкина» открывают сегодня в Приднестровье 06.09.2019, 12:080 Сотрудник Молодежного центра провел экскурсию для псковичей с ограниченными возможностями здоровья 06.09.2019, 12:080 В областной организации профсоюза жизнеобеспечения высоко оценивают итоги форума «Активный совет – счастливый дом»
06.09.2019, 11:570 Что такое текстильный ПЭТ и насколько он экологичен? 06.09.2019, 11:540 Взаимодействие налоговых органов Псковской области и службы судебных приставов обсудили на совещании 06.09.2019, 11:540 27 спектаклей увидят в октябре зрители Псковского драмтеатра 06.09.2019, 11:361 Скоро станет возможен прямой авиарейс из Пскова до Калининграда
06.09.2019, 11:260 Белорусские молочные продукты запретили ввозить в Псковскую область 06.09.2019, 11:220 Банк «Открытие» начал работу на Камчатке 06.09.2019, 11:122 Законодательно обязать предприятия, организации и магазины содержать прилегающие территории в порядке предлагает Галина Неваленная 06.09.2019, 11:100 Ганзейский клуб начал работать при Молодежном центре
06.09.2019, 11:010 Утвержден перечень животных, запрещенных к содержанию 06.09.2019, 10:590 Кастинг на этап «Мисс России» начался в Пскове 06.09.2019, 10:570 Еще трое великолучан стали жертвами мошенников 06.09.2019, 10:310 Великолукский завод выплатил работникам долг по зарплате в размере более 1,6 млн рублей после вмешательства приставов
06.09.2019, 10:271 Россияне стали привередливее в магазинах 06.09.2019, 10:260 Председатель регионального избиркома Михаил Иванов: Псковская область готова к выборам 06.09.2019, 10:180 «Псков-747» в статусе лидера принимает «Луки-Энергию» 06.09.2019, 10:140 В Великих Луках пройдет ряд мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты
06.09.2019, 10:130 «Подстрочник»: О деятельности, планах и новых проектах «Команды 2018» 06.09.2019, 10:081 Фотофакт: Вжух! И к нашему крыльцу ведет пешеходный переход 06.09.2019, 10:051 Сотрудник псковского центра «Подросток» погиб, выполняя ремонтные работы 06.09.2019, 10:030 Суд досрочно освободил футболистов Кокорина и Мамаева
06.09.2019, 09:580 Росгидромет ждет реорганизация - глава Минприроды РФ 06.09.2019, 09:300 Глобальную акцию по реализации автомобилей Škoda объявляет «Автотим Псков» 06.09.2019, 09:220 Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Пскове 06.09.2019, 09:040 Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
06.09.2019, 09:006 Александр Котов: «Единая Россия» максимально заинтересована в открытой и честной избирательной кампании 06.09.2019, 08:560 Нетрезвые мужчины пострадали в ДТП в Красногородском районе 06.09.2019, 08:550 Путин назвал самое красивое место в мире 06.09.2019, 08:520 Первичная профсоюзная организация детсада «Росинка» поблагодарила Псковский облсовпроф за поддержку
06.09.2019, 08:510 Бабушку и внука сбил водитель «Фольксвагена» на «зебре» в Великих Луках 06.09.2019, 08:363 Либерализация уголовного наказания по экономическим статьям УК будет продолжена - Путин 06.09.2019, 08:310 Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar 06.09.2019, 08:300 Губернатор поручил продолжить капремонт детсада «Росинка» в Переслегино в следующем году
06.09.2019, 08:210 Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе 06.09.2019, 08:130 Банки снизили лимиты по кредиткам в ожидании кризиса потребкредитования 06.09.2019, 07:580 Найден новый способ борьбы с обманом граждан при установке счетчиков 05.09.2019, 22:5010 Против соседства с «Подростком» выступили родители воспитанников ДДТ
05.09.2019, 22:342 В Пскове презентовали проект «ЖКХ - право знать» 05.09.2019, 22:191 Соглашение о передаче части полномочий между администрацией Псковской области и МВД утвердило правительство РФ 05.09.2019, 21:450 Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания 05.09.2019, 21:300 Долю теневого рынка алкоголя в РФ оценили в 30-40%
05.09.2019, 21:125 Рядом с новым детским садом на Запсковье может появиться благоустроенное общественное пространство 05.09.2019, 20:549 Дело вице-губернатора Кузнецова 05.09.2019, 20:460 Несколько концертов с песочной анимацией покажут в Псковской филармонии в новом сезоне 05.09.2019, 20:311 В Пскове прошел третий региональный форум «Активный совет — счастливый дом»
05.09.2019, 20:150 В Порхове перед судом предстанет мужчина по обвинению в попытке убийства бывшей супруги 05.09.2019, 20:091 «Псковавтодор» заказал ремонт помещений за 7,8 млн рублей 05.09.2019, 19:550 Новая система абонементов и скидок позволит псковичам сэкономить на покупке билетов в БКЗ 05.09.2019, 19:440 Гостям Пушкинского заповедника предлагают оценить красоту михайловских яблок
05.09.2019, 19:390 Система водоснабжения одного из микрорайонов поселка Бежаницы капитально отремонтирована 05.09.2019, 19:250 22-летний великолучанин пытался проникнуть в частный дом, но был задержан росгвардейцами 05.09.2019, 19:161 «Зияющие дыры» Псковского симфонического оркестра заполнились новыми музыкантами 05.09.2019, 19:100 Два знаковых юбилея Псковская филармония отметит грандиозными концертами
05.09.2019, 19:080 Магазин «ORBY» приглашает псковичей на бумажное шоу 05.09.2019, 18:550 В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона 05.09.2019, 18:443 В Пскове проведут ямочный ремонт дворовых проездов. СПИСОК 05.09.2019, 18:310 Николай Хондзинский: Наша филармония - это красота, молодость и энергия
05.09.2019, 18:260 «Прямая линия» с министром здравоохранения РФ пройдет 13 сентября 05.09.2019, 18:141 Современное звуковое оборудование установили в БКЗ Псковской областной филармонии 05.09.2019, 18:040 ВТБ и «РусГидро» подписали соглашение о намерениях по улучшению условий форвардного контракта 05.09.2019, 18:000 В Псковской областной филармонии представили нового дирижера
05.09.2019, 17:530 До +22 градусов прогнозируют синоптики завтра в Псковской области 05.09.2019, 17:520 Елизавета Барышникова рассказала о самых интересных концертах минувшего филармонического сезона 05.09.2019, 17:430 Михаил Ведерников: Темпы, которыми меняются Бежаницы, впечатляют 05.09.2019, 17:320 Псковские пенсионеры вернулись с VI спартакиады пенсионеров России
05.09.2019, 17:210 Гафту грозит частичный паралич 05.09.2019, 17:200 Fjord Plaza приглашает псковичей смотреть футбол на самом большом открытом экране города 05.09.2019, 17:145 По решению Псковского областного суда кандидат от «Яблока» примет участие в выборах в Новоржеве 05.09.2019, 17:130 Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов признан самым цитируемым журналистом России
05.09.2019, 17:075 Михаил Ведерников заложил камень в основание современной молочной фермы в Новосокольническом районе 05.09.2019, 17:061 В администрации Псковского района состоялось расширенное заседание 05.09.2019, 16:530 Дмитрий Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей 05.09.2019, 16:508 Люди дела - надежда и опора или только корм для государства?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.