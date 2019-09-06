Общество

В Великих Луках 12 сентября пройдет крестный ход

В связи с проведением крестного хода 12 сентября с 09.45 до фактического окончания шествия будет прекращено движение транспорта по маршруту следования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, крестный ход пройдет от храма Вознесения Христова (ул. К.Либкнехта, 5в) - проход между домом № 6/1 по ул. Некрасова и домом № 3 по ул. К.Либкнехта - перекресток улицы Некрасова и улицы К. Либкнехта - по площади Ленина (мимо ДМШ №1 имени М.П. Мусоргского) - на набережную реки Ловать до часовни Александра Невского - по площади Ленина (мимо ДМШ № 1 имени М.П. Мусоргского) - перекресток ул. Некрасова и ул. К. Либкнехта - проход между домом № 6/1 по ул. Некрасова и домом № 3 по ул. К.Либкнехта - храм Вознесения Христова (ул. К.Либкнехта, 5в).

Автомобилистов просят заранее продумывать маршрут движения.