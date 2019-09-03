Общество

Законодательно обязать предприятия, организации и магазины содержать прилегающие территории в порядке предлагает Галина Неваленная

Законодательно обязать предприятия, организации и магазины Пскова содержать прилегающие территории в порядке предлагает кандидат в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13, главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

По ее словам, на встречах с избирателями, проживающими на округе, многие высказывали мнение, что руководители организаций, предприятий, магазинов и точек общепита должны больше внимания уделять обустройству своих прилегающих территорий. «На уровне города должны быть какие-то дополнительные нормативные акты, которые обязывали бы их следить за порядком. Потому что совсем не хорошо, когда подходы к магазинам и другим посещаемым объектам абсолютно не благоустроены: мусор не убирается, трава рядом с некоторыми объектами выше человеческого роста», - подчеркнула Галина Неваленная.

В качестве положительного примера она привела территории детских садов, расположенных на Запсковье: «Цветочные клумбы, все сделано с любовью». «А вокруг магазинов ничего такого и не наблюдается. Некоторые ухаживают, а вокруг некоторых магазинов совсем никак. Должна быть какая-то культура, и, может, на законодательном уровне следует издать нормативные документы, которые помогут ее привить», - заключила кандидат в депутаты.

*Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 Неваленной Галины Ивановны