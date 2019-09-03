Общество

Сотрудник Молодежного центра провел экскурсию для псковичей с ограниченными возможностями здоровья

Накануне, 5 сентября, сотрудник Псковского городского молодежного центра Аркадий Егоров провел экскурсию для псковичей с ограниченными возможностями здоровья. Экскурсовод рассказал о героической обороне Пскова от войск Стефана Батория, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

«Прекрасная, интересная, насыщенная экскурсия! За час мы узнали много интересных фактов, познакомились с историей Пскова, прогулялись по местам подвига наших предков. Наш экскурсовод Аркадий Егоров, представитель Молодежного центра — великолепный рассказчик, знаток своего дела, потрясающе эрудированный человек, настоящий знаток истории и культуры. Вместе с ним исследовать историю города можно бесконечно»,- поделились впечатлениями участники экскурсии.

Напомним, за день до исторического фестиваля «Воевода Шуйский», 27 сентября, Псковским городским молодёжным центром будет организованна бесплатная экскурсия для всех желающих. Стартует она от отеля Покровский к Покровской башне, Баториеву пролому.

На экскурсию необходимо записаться заранее.