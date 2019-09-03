Общество

Более 26 тысяч неработающих пенсионеров Псковской области получают федеральную социальную доплату к пенсии

Более 26 тысяч неработающих пенсионеров Псковской области получают федеральную социальную доплату к пенсии. С её помощью размер пенсии неработающего гражданина доводят до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера, сообщает Псковское отделение ПФР.

Социальная доплата устанавливается и выплачивается Пенсионным фондом, если общая сумма дохода пенсионера не достигает величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. В Псковской области на 2019 год он составляет 8806 рублей.

Если размер пенсии вместе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже величины прожиточного минимума для пенсионеров, то получатель пенсии имеет право на федеральную социальную доплату.

C 1 апреля вступил в силу Федеральный закон, который предполагает, что доходы пенсионера сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на сумму проведенной индексации пенсии. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии.

Новые положения закона распространяют свое действие на период, начиная с 1 января, и таким образом охватывают проведенные ранее индексации выплат пенсионерам. Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%.

Повышения пенсий и ежемесячной денежной выплаты в результате прошедших индексаций пересмотрены и установлены в новых размерах, начиная с мая. Увеличение доплат прошло беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно было обращаться в

Пенсионный фонд России, чтобы подать какие-либо заявления. В результате перерасчета среднее увеличение страховых пенсий в регионе составило 485,78 рублей.