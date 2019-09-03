Общество

На период подготовки и проведения выборов «Псковэнерго» вводит особый режим работы

На период подготовки и проведения Единого дня голосования 8 сентября «Россети Северо-Запад» в Псковской области вводят особый режим работы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», 12.00 6 сентября до утра 9 сентября усиливается контроль над работой энергообъектов и электрических сетей, будет организовано дополнительное дежурство персонала, запрещены все переключения и плановые работы, за исключением действий по предотвращению и ликвидации аварий.

В преддверии выборов энергетики провели внеплановые обследования воздушных линий и трансформаторных подстанций, проверили надежность схем электроснабжения, резервных источников энергоснабжения, приняли меры по усилению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности энергообъектов, организовали взаимодействие с органами внутренних дел, ГО и ЧС и местного самоуправления. На все объекты, где работает ГАС «Выборы» и установлены КОИБ, дополнительно доставлены мобильные генераторы.

На территории ответственности «Псковэнерго» в Единый день голосования будут работать 125 объектов голосования, в числе которых центральная и территориальные избирательные комиссии, а также 114 участковых избирательных комиссий в Пскове и районах области.

В Единый день голосования 8 сентября, по данным облизбиркома, в регионе пройдут 13 избирательных кампаний в 10 муниципальных образованиях: довыборы в Псковское областное Собрание (по одномандатному избирательному округу № 2) и в Псковскую городскую Думу (по одномандатному избирательному округу № 13), выборы глав Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов.

Кроме того, в Псковском районе пройдут выборы в Собрания депутатов сельских поселений «Середкинская волость» и «Карамышевская волость», довыборы в Собрание депутатов Великолукского района (по одномандатному избирательному округу № 1), в Собрание депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района (по одномандатному избирательному округу № 5) и в Собрание депутатов Дновского района (по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2).

По всем вопросам, связанным с работой электросетей на территории ответственности «Россети Северо-Запад», можно обращаться на единый телефон «горячей линии»: 8-800-333-02-52.