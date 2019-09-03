Общество

Минтруд планирует увеличить суточные в командировках для госслужащих

Максимальный размер суточных, выплачиваемых федеральным госслужащим в командировках по России, могут повысить до 300 рублей в день. Это следует из проекта указа президента на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

Разработчик проекта Минтруд предлагает внести поправки в порядок и условия командирования федеральных государственных гражданских служащих.

Суточные выплачиваются за каждый день в служебной командировке, в том числе за выходные и праздники, а также за дни в дороге, включая время вынужденной остановки в пути.

Кроме того, предлагается уточнить, что выходной день предоставляется служащему не только в случае, если он выезжает по распоряжению в служебную командировку в выходной день, но и в случае, если он также по распоряжению нанимателя возвращается из командировки в выходной день.

Ранее сообщалось, что профсоюзы хотят уравнять командировочные для госслужащих и негосударственных работников, а также привязать их к реальным расходам. Сегодня сотрудникам федеральных ведомств и внебюджетных фондов возмещается 100 рублей за каждый день командировки.