Общество

В областной организации профсоюза жизнеобеспечения высоко оценивают итоги форума «Активный совет – счастливый дом»

В Псковской областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, делегация которой приняла участие в третьем форуме активных граждан «Активный совет - счастливый дом», высоко оценивают итоги состоявшегося мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском отделении облсовпрофа.

По мнению руководителя делегации – председателя обкома профсоюза работников жизнеобеспечения Игоря Иванова, форум получился информационно насыщенным и полезным для всех сторон. Игорь Иванов отметил важнейшие темы, прозвучавшие в выступлении заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова – это капитальный ремонт многоквартирных домов и реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

«И отдельно хотелось бы отметить сильное, яркое выступление председателя комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игоря Шпектора. Мне видится, что Псковская область в его лице получила надежного друга и помощника, убежден, что все озвученные проблемные моменты будут проработаны на федеральном уровне», - сказал Игорь Иванов, напомнив, что Игорь Шпектор в ходе форума выразил мнение о необходимости увеличения финансирования Псковской области по линии федеральных властей. Соответствующие предложения будут направлены в адрес президента России.

Напомним, что третий региональный форум «Активный совет - счастливый дом» состоялся в Пскове 3 сентября. В пленарном заседании приняли участие заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор, председатель комитета Псковской области по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, эксперты из Псковской, Московской, Ростовской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

В рамках форума прошли две сессии, на которых рассматривались реформирование ЖКХ и реформа отходоперерабатывающей отрасли в регионах России. Также состоялись два круглых стола, где шла речь о переработке твердых бытовых отходов и стимулировании энергоэффективного капитального ремонта.