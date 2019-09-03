Общество

Сотрудники ОСН «Зубр» провели мастер-класс и открытый урок по самбо для несовершеннолетних осужденных

В рамках патриотического воспитания молодёжи и популяризации здорового образа жизни, сотрудниками ОСН «Зубр», был проведен мастер-класс и открытый урок по самбо с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учёте в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской областиВ спортивном зале базы ОСН сотрудники спецподразделения организовали занятия по приёмам рукопашного боя и самбо. Несовершеннолетние, под руководством сотрудников, провели разминку и попробовали свои силы в выполнении отдельных спортивных элементов.

После занятия сотрудники отдела ответили на вопросы подростков, о том - какую роль в их жизни сыграли занятия спортом, как они повлияли на выбор будущей профессии и как спорт помогал им справляться с жизненными трудностями.