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Общество

У Эллы Памфиловой после нападения «все нормально»

06.09.2019 13:42|ПсковКомментариев: 0

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отказалась отвечать на вопросы о нападении на нее, случившемся в ночь на 6 сентября, передает «Интерфакс».

«Я прошу вас, ничего, все нормально, переживу я это», - сказала она на конференции «Цифровизация избирательного процесса»

В пресс-службе ЦИКа подтвердили факт нападения на дом Эллы Памфиловой ночью 6 сентября. «Из дома ничего не похищено. Самочувствие Эллы Александровны среднее, но позволяет ей принимать участие в Международной конференции», - сказали в пресс-службе комиссии.

Основной версией нападения следствие считает попытку кражи, сообщал информированный источник «Интерфакса».

Как сообщили в МВД, глубокой ночью мужчина в маске проник на террасу дома Памфиловой в городском округе Истра в Подмосковье. Он несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. По факту возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Руководство МВД взяло расследование на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей
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