С 9 сентября у «Маяка» будет проводиться бесплатная вакцинация против гриппа

Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа. На территории «Маяка» (Рижский пр., 40б) будет работать мобильный ФАП - автобус.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, выездная вакцинация будет проводиться с 9 по 13 сентября с 10.00 до 15.00.
Прививки проводятся бесплатно.
Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.
Возможна организация прививок по месту работы.
Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.