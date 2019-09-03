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Общество

С 9 сентября у «Маяка» будет проводиться бесплатная вакцинация против гриппа

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Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа. На территории «Маяка» (Рижский пр., 40б) будет работать мобильный ФАП - автобус. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, выездная вакцинация будет проводиться с 9 по 13 сентября с 10.00 до 15.00. Прививки проводятся бесплатно. Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.