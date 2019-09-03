Общество

Дарья Яковлева: Работа в офисе «Команда 2018» может стать точкой карьерного роста

Работа в офисе «Команда 2018» может стать точкой карьерного роста. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева сегодня, 6 сентября.

Однако она обратила внимание, для того, чтобы попасть в кадровый ресурс администрации Псковской области необходимо много работать. «Некоторые думают, что можно провести два мероприятия и все. Но это не так. Необходимо писать и реализовывать социальные проекты, заниматься документацией, выезжать в районы Псковской области. Если мы понимаем, что человек хороший работник, то, при необходимости, можем порекомендовать его в администрацию», - рассказала Дарья Яковлева.

Она также отметила, что обычно это не влияет на деятельность человека в «Команде 2018», так как все специалисты работают на добровольных началах. «У человека просто меняется основное место работы, он все также остается членом и нашей команды», - заключила Дарья Яковлева.