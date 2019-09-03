Общество

Подрядчик обещает завершить ремонт кровли в псковской школе №16 в течение 10 дней

Подрядчик обещает завершить ремонт кровли в школе №16 в течение десяти дней. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов.

«Подрядчик сорвал сроки сдачи работ в школе. В связи с этим руководство школы приняло решение организовать учебный процесс таким образом, чтобы работа подрядчика ему не помешала: дети находятся в классах, а учителя приходят к ним на занятия. Школа работает в одну смену, поэтому никакой критической ситуации там нет», - пояснил он.

По словам Александра Коновалова, в августе дождь полил в «раскрытую» кровлю, в результате чего в некоторых помещениях образовались протечки. За счет подрядчика там проведен косметический ремонт.

«На данный момент кровля школы не полностью восстановлена, но на качество учебного процесса и на безопасность это не влияет. Подрядчик обещает завершить все работы в течение 10 дней», - заключил замглавы городской администрации.