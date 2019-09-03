Общество

Дарья Яковлева: Все сотрудники «Команды 2018» работают на добровольных началах

Все сотрудники «Команды 2018» работают на добровольных началах и не получают зарплат. Об этом рассказала руководитель проектного офиса «Команда 2018» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Отвечая на вопрос о финансировании офиса «Команды 2018», Дарья Яковлева сообщила, что все сотрудники их офиса и кураторы работают бесплатно. Она отметила, что у большинства из них есть основная работа, а деятельность в «команде» является их инициативой и вкладом в развитие региона. «По сути, все, кто у нас работает, являются интеллектуальными добровольцами, которые делятся своими знаниями, навыками и накопленным опытом», - рассказала Дарья Яковлева.

Офис же для «Команды 2018» предоставляет Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой княгини Ольги». «Само помещение принадлежит фонду, совсем скоро в нем будет базироваться еще и ресурсный центр добровольчества», - рассказала Дарья Яковлева.

Она также отметила, что в этом году «Команда 2018» выиграла грант, который пойдет на обучение проектной деятельности в 13 муниципалитетах Псковской области.