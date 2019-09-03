Общество

Псковское адвокатское сообщество празднует 75-летие со дня образования

Псковское адвокатское сообщество в пятницу, 6 сентября, празднует 75-летие со дня образования. Торжественное мероприятие, посвященное знаменательной дате, прошло в актовом зале Псковского государственного университета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

С праздником адвокатов региона от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравил председатель комитета юстиции Сергей Шерстобитов. «Профессия адвоката — одна из самых ответственных и необходимых для государства. Эффективаная деятельность адвокатского сообщества Псковской области вносит серьезный вклад в укрепление правовой системы региона и всей России. Ваша принципиальность, ответственность и приверженность идеалам справедливости достойны высокой оценки», — отметил Сергей Шерстобитов и пожелал всем собравшимся успехов в нелегком труде.

Председатель комитета юстиции также передал президенту адвокатской палаты Псковской области Алексею Герасимову поздравление главы региона с прошедшим днем рождения. В конце своего выступления Сергей Шерстобитов вручил псковским адвокатам благодарственные письма от администрации Псковской области.

С поздравлениями также выступили президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Юрий Пилипенко и президент адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко. Они вручили своим псковским коллегам памятные подарки.

История псковской адвокатуры ведет отсчет с момента освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков и формирования его как отдельного субъекта. В своем современном виде адвокатская палата существует с 2002 года и насчитывает более 200 специалистов, которые защищают интересы псковичей и предприятий в судах.