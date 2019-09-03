Общество

Волонтеры помогут маломобильным избирателям на двух участках в Пскове

В день голосования 8 сентября 2019 года волонтеры будут оказывать помощь маломобильным избирателям на избирательных участки №73 и №81 в г. Пскове, где состоятся допвыборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу №2 и дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13. На этих участках в список избирателей включено наибольше количество людей с ограниченными физическими возможностями, сообщили Псковской Ленте Новостей в избирательной комиссии Псковской области.

Ранее Избирательная комиссия Псковской области вместе с региональными общественными организациями «Всероссийское общество инвалидов», «Всероссийское общество глухих» и «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых» провели с волонтерами обучающий тренинг.

Во время тренинга с добровольцами руководители общественных организаций инвалидов Марина Борисенкова, Сергей Кательницкий, Владимир Прокудин остановились на особенностях каждой категории маломобильных избирателей и обсудили этику общения и поведения с людьми, имеющими нарушения слуха и зрения, инвалидами-колясочниками.

Кроме того, прошло практическое занятие на базе школы №12, где 8 сентября будут открыты избирательные участки. Волонтерам показали, как пользоваться индукционной петлей, как помочь избирателям подняться и спуститься по пандусу.

Волонтер, студент 2 курса ПсковГУ Илья Побережский, который входит группу волонтеров Псковского городского молодежного центра убежден, что строительные недостатки надо устранять личным участием и если люди с ограниченными физическими возможностями что-то не могут сделать сами, им надо помочь. «Я понимаю с какими условиями они сталкиваются, наша среда, к сожалению, здания, магазины они не все приспособлены для них. У меня есть понимание, поскольку я сам спортсмен и у меня часто бывают травмы, и я знаю, каково это быть ограниченным в возможностях», -пояснил он.

«Мы уже не первый год вместе с Избирательной комиссией Псковской области идем к цели, чтобы сделать избирательные участки доступными для людей с инвалидностью, потому что день выборов - это праздник. Люди хотят быть на этом празднике, а не находиться где-то в стороне, сидя дома»,- отметила председатель Псковской областной организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова .

Добавим, что ранее на заседание рабочей группы по вопросам взаимодействия с общероссийскими общественными организациями инвалидов при Избирательной комиссии Псковской области участники отметили, что только совместными усилиями можно добиться успехов в вопросах, которые касаются наиболее комфортной реализации избирательного права граждан, являющихся инвалидами.

Руководитель рабочей группы, секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук заметил, что сложилась хорошая команда, которая нацелена на результат и круг единомышленников постоянно расширяется. Поэтому вся необходимая поддержка избирателям с ограниченными физическими возможностями будет оказана.