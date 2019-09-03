Общество

Областное Собрание депутатов разработало положение о звании «Почетный гражданин Псковской области»

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов внес в региональный парламент проект постановления «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Псковской области». Положение разработано юристами Собрания – согласно закону «О наградах Псковской области» присвоение звания «Почётный гражданин», являющегося высшей наградой региона, отнесено к компетенции законодательного органа.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Документом определено, что звание «Почётный гражданин Псковской области» за исключительные заслуги перед областью и её жителями, присваивается не более чем одному гражданину в течение календарного года. Среди обязательных критериев – проживание на территории региона не менее 20 лет, такой же минимальный трудовой стаж, а также наличие медали «За заслуги перед Псковской областью» или государственных наград РФ либо СССР.

В положении прописано, что представление гражданина к присвоению звания в региональный парламент вносит Общественная палата Псковской области. Поступившие документы рассматривают все комитеты Собрания депутатов. Решение о присвоении звания принимается коллегиально на сессии.

Гражданину, удостоенному звания «Почётный гражданин Псковской области», вручается соответствующий нагрудный знак и удостоверение к нему. Почётные граждане заносятся в Книгу почётных граждан Псковской области, являются почётными гостями на церемонии вступления в должность губернатора Псковской области, на мероприятиях, посвященных государственным праздникам, праздникам и памятным датам Псковской области.

В соответствии с действующим регламентом решение о включении проекта постановления «Об утверждении Положения о звании «Почётный гражданин Псковской области» в повестку предстоящей сессии будет принято на Совете Собрания.