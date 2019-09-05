Общество

Проблемы системы обращения с ТКО обсудили участники круглого стола в Пскове

Круглый стол «Реформа отходоперерабатывающей отрасли: вызовы и возможности» прошел 5 сентября в Пскове в рамках III Регионального Форума «Активный Совет – счастливый дом». В нем приняли участие представители компаний по обращению с ТКО, экологических СО НКО, муниципалитетов, природоохранных организаций, управляющих компаний, члены советов МКД и ТСЖ, сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель проекта «Что такое РСМ?!» Андрей Васильев.

Участники круглого стола обсудили ход реформы отходоперерабатывающей отрасли, перспективы раздельного сбора мусора в Псковской области и выделили основные проблемы, тормозящие ход реформы. Среди них:

отсутствие у регионального оператора по обращению с ТКО «Экопром» реальной базы данных производителей мусора, вследствие чего возникает большое количество ошибок с выставлением счетов гражданам,

отсутствие единой системы ведения реестров площадок для сбора ТКО в муниципалитетах, что затрудняет выстраивание четкой территориальной схемы вывоза мусора,

низкие штрафы за нарушение правил сбора, утилизации и переработки бытовых отходов для физических и юридических лиц,

отсутствие четкого механизма выявления нарушителей экологического законодательства, в том числе в части обращения с ТКО,

недостаток перерабатывающих предприятий, а также пунктов сбора ценных (пластик, стекло, картон, алюминий) и опасных (батарейки, люминисцентные лампы, просроченные лекарства, химикаты, бытовая химия) отходов,

практически полное отсутствие инфраструктуры для раздельного сбора мусора,

отсутствие у большей части населения практических знаний о принципах раздельного сбора мусора.

По итогам работы круглого стола участники подготовили проект резолюции с указанием перечня основных проблем реформы обращения с ТКО в регионе и рекомендациями по их преодолению. До конца сентября 2019 года окончательный вариант резолюции будет направлен в Администрацию Псковской области, в Общественную палату Псковской области, Региональному оператору по обращению с ТКО Псковской области «Экомпром» и другим организациям, задействованным в реформе отходоперерабатывающей отрасли в регионе.

Круглый стол «Реформа отходоперерабатывающей отрасли в Псковской области: вызовы и возможности» организован ПООО «Чудской проект» при поддержке Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Псковской области в рамках проекта «Что такое РСМ?!», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.