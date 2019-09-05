Проблемы системы обращения с ТКО обсудили участники круглого стола в Пскове

Круглый стол «Реформа отходоперерабатывающей отрасли: вызовы и возможности» прошел 5 сентября в Пскове в рамках III Регионального Форума «Активный Совет – счастливый дом». В нем приняли участие представители компаний по обращению с ТКО, экологических СО НКО, муниципалитетов, природоохранных организаций, управляющих компаний, члены советов МКД и ТСЖ, сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель проекта «Что такое РСМ?!» Андрей Васильев.
Участники круглого стола обсудили ход реформы отходоперерабатывающей отрасли, перспективы раздельного сбора мусора в Псковской области и выделили основные проблемы, тормозящие ход реформы. Среди них:
По итогам работы круглого стола участники подготовили проект резолюции с указанием перечня основных проблем реформы обращения с ТКО в регионе и рекомендациями по их преодолению. До конца сентября 2019 года окончательный вариант резолюции будет направлен в Администрацию Псковской области, в Общественную палату Псковской области, Региональному оператору по обращению с ТКО Псковской области «Экомпром» и другим организациям, задействованным в реформе отходоперерабатывающей отрасли в регионе.
Круглый стол «Реформа отходоперерабатывающей отрасли в Псковской области: вызовы и возможности» организован ПООО «Чудской проект» при поддержке Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Псковской области в рамках проекта «Что такое РСМ?!», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.