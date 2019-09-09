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Доступная мода: Кировская меховая фабрика представит в Пскове коллекцию сезона 2019/20

«Наслаждение выбором, удивление от высокого качества, радость обретения обновки», - все это отзывы о посещении выставки в Пскове, на которой представлены изделия Кировской меховой фабрики.

Купить шубку выгодно реально если стать обладателем промокда с официального сайта компании-производителя. Промокод – это гарантия скидки 20% или беспроцентной рассрочки, без первоначального взноса и сроком до 24-ех месяцев на любое приглянувшееся изделие.

Выставка состоится 13-15 сентября в Спортивно-развлекательном центре «Простория», Иркутский переулок, 2

Ассортимент Кировской меховой фабрики впечатляет. На выставке-распродаже такое количество шуб, полушубков, головных уборов, что голова идет кругом. Хочется все и сразу! Есть изделия из лисицы, норки, нутрии, мутона, французского кролика.

Самый шикарный выбор шуб предлагается из норки – шикарно легкого, теплого, красивого и приятного на ощупь меха, носкость выше среднего (при правильной эксплуатации – до 10 сезонов). Прекрасно поддается норка и окрашиванию, при этом не теряются товарные свойства.

Из самых актуальных искусственных цветов считаются фуксия, коралл, изумруд, индиго. Как определить, окрашена шкурка или нет, ведь иногда разобраться в натуральных или ненатуральных оттенках достаточно сложно?

Одним из самых роскошных, если можно так сказать боярских, видов меха считается мех лисицы, при первом упоминании о котором сразу приходит на ум хитрая лисица-сестрица из русских сказок и ее шикарно пушистый хвост. Именно мех такой лисицы-огневки считается самым ценным: яркий огненный окрас выделяет среди других вариаций, поскольку весь волос оранжево-красный, кончики остин или серые или белые, что придает эффект муара.

Кроме огневки, можно встретить несколько видов окраса меха лисицы: