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Общество

Псковские росгвардейцы провели акцию «Вместе против террора»

06.09.2019 16:52|ПсковКомментариев: 0

Псковские росгвардейцы провели акцию «Вместе против террора». В рамках мероприятия военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области рассказали учащимся средней общеобразовательной школы №1 имени Леона Поземского, о противодействии терроризму и экстремизму, а также о сотрудниках и военнослужащих Росгвардии, в разные годы погибших или пострадавших в ходе антитеррористических операций.


Офицер​ регионального Управления отметил, что 3 сентября исполнилось 15 лет трагедии в Беслане. В этот день по всей стране отдают дань памяти жертвам террористических актов, а также сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга. Росгвардеец подчеркнул, что вспоминая всех жертв террористических актов, необходимо быть силами противостоять терроризму.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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