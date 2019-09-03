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Общество

На Юбилейной, 81 демонтировали детскую площадку, которую жильцы отказались брать на баланс

06.09.2019 16:41|ПсковКомментариев: 0

В Пскове демонтировали бесхозную детскую площадку у дома 81 на улице Юбилейной. Об этом сообщили в соцсетях возмущенные псковичи.

«Это вообще нормально? Демонтируют детскую площадку около Юбилейной, 81. Звонила в управляющую компанию, говорят, она мешала жильцам 81-го дома. Ставить новую не будут», - отмечает автор сообщения.

Псковская Лента Новостей обратилась за комментариями в управление городского хозяйства.

Как пояснил замначальника УГХ Антон Ляугминас, инициатором сноса площадки стала управляющая компания «Тезис» в связи с тем, что собственники дома не хотели брать ее на баланс.

«На баланс собственники дома №81 брать площадку не захотели - на общем собрании они отказались принимать ее в состав общедомового имущества, и управляющая компания не придумала ничего лучше, чем ее демонтировать», - пояснил Антон Ляугминас, напомнив, что эта площадка была установлена в 2012 году.

По его словам, «включение детской площадки в состав общедомового имущества предполагает дополнительные затраты на ее обслуживание - подкрасить, подремонтировать, приварить...» «Площадка была установлена в 2012 году, гарантийный срок у нее закончился, и в связи с отказом собственников включить ее в состав общедомового имущества управляющая компания решила ее демонтировать», - пояснил замначальника УГХ.

Также он подтвердил, что у детской площадки были неисправности, и, кроме того, в июне там произошел несчастный случай. Как ранее сообщал Центр Деловой Информации, 7-летняя девочка поднялась по канату, ступила одной ногой на площадку, а второй не дотянулась и провалилась. Нога соскользнула в дыру, где не хватало доски, и попала прямо на штырь. В Детской областной больнице ребенку наложили 16 швов. Мама девочки направила письма с жалобой в управляющую компанию «Тезис», на чьей территории находится детская площадка, и в прокуратуру. «УК «Тезис» заявила, что это не их площадка, прокуратура ответила то же самое. За эту площадку никто не несет ответственность. Я обратилась напрямую к и.о. главы города Елене Полонской и только тогда сделали площадку – прибили дощечку, которой не хватает. Найти виновных сложно. Прокуратура обязала УК «Тезис» поставить детскую площадку себе на баланс, но пока ее еще не поставили», - цитирует ЦДИ слова мамы пострадавшего ребенка.

Источник: Псковская Лента Новостей
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