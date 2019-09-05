Общество

Минсельхоз разъяснил порядок продажи в России органической продукции

Поставщики органической продукции, не прошедшие российскую сертификацию с 1 января 2020 года, смогут продавать свой товар в России под международным знаком, сообщает «РГ» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства России.

Без российской сертификации производители органической продукции не смогут использовать российский единый знак соответствия, который выглядит как белый лист на зеленом фоне с надписью «Органик» на кириллице и латинице. Также такие производители не будут внесены в единый государственный реестр, отметили в Минсельхозе. «Однако такой производитель сможет также, как и ранее беспрепятственно реализовывать свою продукцию в торговых точках, маркируя ее международным знаком соответствия», - указали в пресс-службе ведомства.

В Минсельхозе подчеркнули, что с вступлением в силу нового закона те производители, которые ранее успешно прошли процедуру международной сертификации, имеют право выбора, получать ли дополнительно российский органический сертификат или нет. При этом введение в действие новых норм поможет исключить обман потребителя. «Недобросовестные производители использовали маркировку "органик", даже если этот товар не отличался по своим свойствам и способу производства от обычной индустриальной сельхозпродукции», - отметили в министерстве.

Закон об органической продукции в России вступает с 1 января 2020 года. В стране вводится национальная единая система сертификации и ГОСТа, которых ранее не существовало. Российские требования к органической продукции в целом соответствуют международным стандартам. Однако российские производители органической продукции, уже прошедшие сертификацию по международным стандартам и поставляющие свой товар на мировой рынок, высказали опасения, что им придется повторно сертифицировать свой товар по российским правилам. Как писала «РГ», с этим они связывали дополнительные расходы и возможное повышение стоимости продуктов «органик».

Также ранее, по сообщениям СМИ, опасения по поводу невозможности поставлять органическую продукцию на российский рынок без получения российского сертификата высказывали импортеры.