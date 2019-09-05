Общество

Большинство россиян пессимистично оценивают перспективы экономики РФ

39% россиян полагают, что положение дел в экономике РФ сейчас меняется в худшую сторону, противоположной точки зрения придерживаются 17% участников опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), сообщает «Интерфакс».

По данным исследования, 29% респондентов считают, что экономическая ситуация в стране не меняется, а 15% затрудняются сказать, меняется ли ситуация.

Чуть менее половины россиян - 45% считают нынешнюю экономическую ситуацию в стране удовлетворительной, 37% считают ее плохой и лишь 8% - хорошей.

Опрос был проведен среди 1500 совершеннолетних респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.