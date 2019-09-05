Общество

Петр Крупеня поздравил личный состав в канун 12-ой годовщины образования Следственного комитента

Сегодня, 6 сентября руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня, в канун памятной даты в истории предварительного следствия России - 12-ой годовщины образования Следственного комитета при прокуратуре РФ, поздравил личный состав, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Руководитель управления напомнил, что в 2007 году в соответствии с вновь принятыми нормативными правовыми актами из компетенции прокурора были исключены полномочия по процессуальному руководству следствием. Перечисленные меры создали условия для дальнейших шагов к независимости следственного органа. Окончательное формирование Следственного комитета России произошло 15 января 2011 года.

Комментируя череду других памятных дат, Петр Крупеня отметил: «Символично, что сегодня прокуратура Псковской области отмечает свое 75-летие со дня образования. Следственное управление на этапе своего становления было сформировано преимущественно за счет кадров прокурорской системы, ветераны которой в тяжелые послевоенные годы вели борьбу с бандформированиями и так называемыми "лесными братьями", которые как каратели в период немецкой оккупации, действовали крайне жестко и кроваво, вплоть до последних десятилетий прошлого века».

«Как в те далекие послевоенные годы, так и на современном этапе функционирования органов предварительного следствия, расследование преступлений, совершенных в прошлые годы, было и остается одной из приоритетных задач ведомства», - подытожил руководитель управления.

В заключительной части торжественного собрания Петр Крупеня отметил успехи в работе ряда сотрудников управления, поощренных правами Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, своими правами и главой муниципалитета, а также поблагодарил наших дорогих ветеранов за их неоценимый вклад в становление следственного управления и активное участие в воспитании молодых сотрудников.