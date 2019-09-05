Общество

Омбудсмен Шахов проверил порядок досрочного голосования в участковых комиссиях

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов посетил ряд участковых избирательных комиссий, где пообщался с членами избиркомов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате омбудсмена, целью поездок стала проверка соблюдения фундаментальных прав человека избирать и быть избранным в органы власти

«Анализ изученных в участковых комиссиях уполномоченным по правам человека показал, что они по форме и содержанию соответствуют избирательному законодательству, - сообщили в аппарате омбудсмена. - Указанные в них причины прямо определены законом как уважительные. Как отметил Дмитрий Шахов, еще в 2015 году уполномоченным по правам человека в Псковской области по итогам рассмотрения жалоб граждан было принято заключение, в котором определены процедуры, как должно проходить досрочное голосование, чтобы не было нарушений закона и фундаментальных прав и свобод граждан. Так, в частности, согласно заключению уполномоченного по правам человека в Псковской области от 8 октября 2015, «члены избирательной комиссии с правом решающего голоса рассматривают заявление, сверяют причину, указанную избирателем в заявлении, с перечнем уважительных причин, перечисленных в пункте 2 статьи 65 Федерального закона, при наличии которых избирателю должна быть предоставлена возможность досрочного голосования. Если причина, указанная избирателем в заявлении, не соответствует пункту 2 статьи 65 Федерального закона, то члены избирательной комиссии, принявшие заявление, обязаны проинформировать избирателя о том, что его заявление подлежит рассмотрению на заседании комиссии. Избирательная комиссия в течение суток с момента поступления данного заявления избирателя, а в день, предшествующий дню голосования, не позднее времени окончания досрочного голосования, обязана рассмотреть на заседании комиссии поступившее заявление, незамедлительно оформить в письменном виде свое решение и довести его до сведения заявителя. В случае признания причины заявителя уважительной избирательная комиссия принимает соответствующие организационные меры по участию заявителя в досрочном голосовании». Такая правовая позиция была подтверждена и Центральной избирательной комиссией РФ», - подчеркнули в аппарате уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Напомним, выборы в Псковской области пройдут 8 сентября. Действующее региональное законодательство допускает проведение досрочного голосования.