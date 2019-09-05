Общество

Власти придумали для россиян новую пенсионную реформу

Министерство финансов разработало законопроект о новой системе добровольных накоплений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости. Документ с названием «О гарантированном пенсионном продукте» уже направлен на согласование в Минтруд. «В ближайшее время планируем представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что главной особенностью нового продукта будет добровольный характер присоединения к системе. В ее рамках государство гарантирует сохранность долгосрочных пенсионных накоплений, регистрацию накопительных счетов граждан центральным администратором, а также налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. Кроме того, к пенсионному продукту можно будет присоединить накопления, имеющиеся в системе ОПС.

Как отмечает «Лента.Ру», в августе заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что на место «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК) придет новая система накопительных пенсий.

Концепция ИПК представлена в 2016 году. Взносы на накопительную пенсию в негосударственные фонды в этой системе платит сам работник, а не работодатель, как сейчас. Участие в ИПК должно было дать возможность изменить ставку взносов или отказаться от их уплаты. Главным оставался вопрос вступления граждан в эту систему — эксперты не могли сойтись, должно ли оно происходить автоматически, как предполагал сделать Минфин, или же быть полностью добровольным, к чему склонялся президент России Владимир Путин. Текст документа так и не стал доступным для обсуждения.