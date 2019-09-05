Общество

Правительство подняло размер премий в области науки и техники до 1 млн рублей

Кабмин увеличил размер премий для молодых ученых в области науки и техники. Об этом свидетельствует распоряжение правительства, опубликованное на сайте кабинета министров в субботу, 7 сентября, пишут «Известия».

«С 2020 года размер денежной части премий правительства России в области науки и техники для молодых ученых увеличен с 500 тыс. рублей до 1 млн», — говорится в сообщении.

Документ вступает в силу с первого января 2020 года.

Напомним, в 2004 году были учреждены семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых ученых в размере 500 тысяч рублей каждая.