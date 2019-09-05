Общество

Роспотребнадзор напомнил, какие прививки необходимо сделать беременным

Роспотребнадзор назвал перечень вакцин, которые следует ввести беременным женщинам на разных сроках беременности. Об этом в субботу сообщается на сайте надзорного ведомства, пишет ТАСС.

«Беременность не является противопоказанием к проведению вакцинации. Вакцинация не проводится в I триместре беременности, но в случае, если эпидемическая обстановка все-таки требует введения вакцины, вакцинация допустима, но введены могут быть все вакцины, кроме "живых" (противогриппозная, противостолбнячная, пневмококковая)», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на стадии планирования беременности и при отсутствии данных о вакцинации необходимо сделать прививку от краснухи, кори и паротита. Отмечается, что при заболевании перечисленными болезнями повышается риск преждевременных родов, а также мертворождений. За 6 месяцев до беременности следует пройти вакцинацию против гепатита В, а за 1 месяц - против ветряной оспы. Во время же беременности необходимо сделать прививку от гепатита А, дифтерии, столбняка, коклюша и бешенства, а также проводить ежегодную вакцинацию против гриппа.

«Категорически нельзя вакцинировать беременных женщин против: туберкулеза (БЦЖ), менингококковой инфекции; кори, краснухи, паротита (КПК); ветряной оспы; брюшного тифа», - добавили в ведомстве.