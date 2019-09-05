Общество

В России подготовили список «уроков будущего»

Институт развития интернета (ИРИ) совместно с представителями Национального исследовательского технологического университета МИСиС подготовил список школьных предметов, которые помогут детям развивать «компетенции будущего». Об этом говорится в сообщении ИРИ, которое цитирует «РИА Новости» в субботу, 7 сентября.

Список состоит из девяти «уроков будущего»: робототехника, программирование, киберспорт, VR-архитектура и web-дизайн, квантовые технологии, основы цифровой грамотности, архитектура искусственного интеллекта, анализ и работа с большими данными, теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), пишут «Известия».

«Перечень иллюстрирует важность развития цифровых компетенций, потребность в получении системных IT-навыков», — сказано в сообщении.

Авторы списка отмечают, что такие уроки пригодятся не только тем, кто в будущем намерен работать в сфере IT. Благодаря полученным на них знаниям школьники смогут преуспеть в любой области. Специалисты отмечают, что все вошедшие в список дисциплины нацелены на развитие индивидуальных способностей учеников — мышления, памяти, логики и внимания.

По мнению экспертов, «уроки будущего» помогут избежать попадания в квалификационную яму, в которой уже сегодня находятся 1,3 млрд работников по всему миру и 34 млн граждан в России.

«По прогнозам экспертов, в течение ближайших 10 лет России понадобится 2 млн только IT-специалистов. Именно поэтому в программе нацпроекта «Образование» огромное внимание уделяется формированию и развитию современной цифровой образовательной среды», — приводятся в сообщении слова гендиректора ИРИ Сергея Петрова.